Псковская область заключила эксклюзивное соглашение в Газпромом

13:04, 26 января 2017, ПАИ

Власти Псковской области заключили эксклюзивное соглашение с компанией «Газпром», сообщил вице-губернатор Александр Кузнецов депутатам Псковского областного Собрания в ходе «парламентского часа» на 6-й сессии регионального парламента.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, по соглашению регион до 2022 года должен погасить просрочку по платежам за газ, составляющую 428 миллионов рублей. Причем эти средства будут направлены на газификацию Псковской области и на строительство сетей. «Ни один субъект не имеет такого соглашения с Газпромом», - заверил вице-губернатор.

Отвечая на вопросы депутатов, Александр Кузнецов добавил, что планируется увеличить в два раза субсидирование муниципальных предприятий и часть этих денег пойдёт на погашение долга. Ещё один вариант поступления денег - реализация части муниципальных газопроводных сетей, либо сдача их в аренду или концессию самому Газпрому.