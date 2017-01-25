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Политика

925 млн рублей заработали исправительные и госучреждения Псковской области за шесть лет

За 6 лет, с 2011 года исправительные и госучреждения Псковской области заработали порядка 925,4 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе проектного центра «Инфометр».

Как выяснили сотрудники «Инфометра», основная масса заказов поступает от организаций, аффилированных с уголовно-исполнительной системой: управления, колонии и образовательные учреждения, подведомственные ФСИН России за все годы заказали продукции, работ и услуг в 60 раз больше, чем все остальные.

Самое прибыльное учреждение в регионе оказалась исправительная колония №3, которая заработала на производстве строительных материалов, транспортных услугах, производстве одежды и обуви порядка 293 млн рублей. Закупка гигиенических наборов для исправительной колонии №3 обошлась в 78 млн рублей.

Напомним, что исправительные учреждения СЗФО заключили с 2011 года более 6,5 тысяч контрактов на общую сумму почти в 7 млрд рублей. В 2016 году замдиректора ФСИН Олег Коршунов озвучил сумму в 50 миллиардов рублей, зарабатываемую на госзакупках исправительными учреждениями.

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