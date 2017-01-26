0
16:05
Секта защитничков
11:43
4 февраля в Пскове откроется выставка Игоря Шаймарданова «Пушкин - друг зайцев»
18:17
Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
18:10
В феврале-марте будет представлен доработанный проект по реставрации Псковского кремля
18:02
За год в Псковской области выписали штрафов почти на миллион рублей за ненадлежащее содержание памятников
17:17
«Рай» Кончаловского выбыл из гонки за статуэтку «Оскара»
12:43
Елена Яковлева: Все граждане, независимо от политической ориентации, вправе иметь одинаковый доступ к памятникам
Еще новости
Культура

На участие в работе музейных чтений памяти Гейченко в Пушкинском заповеднике поступили более 15 заявок

Более пятнадцати заявок на участие в работе ХХ Февральских музейных чтений памяти Семёна  Гейченко поступили в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева со ссылкой на информацию службы музейной экскурсионной и методической работы. Она также отметила, что на предстоящих чтениях выступят докладчики из Москвы и Шахматово Московской области, Санкт-Петербурга и Петергофа, Ясной Поляны (Тульская область), Пскова и Псковской области.

Напомним, что в этом году чтения называются «Дай оглянусь…» (начало стиха из «Евгения Онегина»). Речь на конференции пойдёт как об истории «Пушкинского уголка», после войны переименованного в «Михайловское», так и об истории музейного дела в России в целом. Такую тему музейщики выбрали в связи с тем, что 2017-й — год 180-летия со дня смерти А. С. Пушкина и дня его похорон в Святогорском монастыре вблизи Михайловского, 95-летия со дня основания заповедника в псковских пушкинских местах.

Подробнее о темах, предлагаемых к обсуждению, и других подробностях чтений, которые пройдут 15-18 февраля, можно узнать на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское» или по телефону: (81146) 2-28-77 в дни и часы работы музея. Заявки о желании выступить на чтениях с докладом или сообщением в музее будут принимать до конца января.

Лидия Токарева напомнила, что посетить чтения в любой день их работы и принять участие в обсуждении докладов и сообщений может каждый желающий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Секта защитничков
26 января 2017
Секта защитничков 26
4 февраля в Пскове откроется выставка Игоря Шаймарданова «Пушкин - друг зайцев»
26 января 2017
4 февраля в Пскове откроется выставка Игоря Шаймарданова «Пушкин - друг зайцев» 4
Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
24 января 2017
Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
В феврале-марте будет представлен доработанный проект по реставрации Псковского кремля
24 января 2017
В феврале-марте будет представлен доработанный проект по реставрации Псковского кремля 2
За год в Псковской области выписали штрафов почти на миллион рублей за ненадлежащее содержание памятников
24 января 2017
За год в Псковской области выписали штрафов почти на миллион рублей за ненадлежащее содержание памятников
«Рай» Кончаловского выбыл из гонки за статуэтку «Оскара»
24 января 2017
«Рай» Кончаловского выбыл из гонки за статуэтку «Оскара»
Елена Яковлева: Все граждане, независимо от политической ориентации, вправе иметь одинаковый доступ к памятникам
24 января 2017
Елена Яковлева: Все граждане, независимо от политической ориентации, вправе иметь одинаковый доступ к памятникам 12
Расписание лекций и творческих встреч Пушкинского театрального фестиваля
24 января 2017
Расписание лекций и творческих встреч Пушкинского театрального фестиваля

Идет загрузка...