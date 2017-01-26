На участие в работе музейных чтений памяти Гейченко в Пушкинском заповеднике поступили более 15 заявок

17:28, 26 января 2017, ПАИ

Более пятнадцати заявок на участие в работе ХХ Февральских музейных чтений памяти Семёна Гейченко поступили в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева со ссылкой на информацию службы музейной экскурсионной и методической работы. Она также отметила, что на предстоящих чтениях выступят докладчики из Москвы и Шахматово Московской области, Санкт-Петербурга и Петергофа, Ясной Поляны (Тульская область), Пскова и Псковской области.

Напомним, что в этом году чтения называются «Дай оглянусь…» (начало стиха из «Евгения Онегина»). Речь на конференции пойдёт как об истории «Пушкинского уголка», после войны переименованного в «Михайловское», так и об истории музейного дела в России в целом. Такую тему музейщики выбрали в связи с тем, что 2017-й — год 180-летия со дня смерти А. С. Пушкина и дня его похорон в Святогорском монастыре вблизи Михайловского, 95-летия со дня основания заповедника в псковских пушкинских местах.

Подробнее о темах, предлагаемых к обсуждению, и других подробностях чтений, которые пройдут 15-18 февраля, можно узнать на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское» или по телефону: (81146) 2-28-77 в дни и часы работы музея. Заявки о желании выступить на чтениях с докладом или сообщением в музее будут принимать до конца января.

Лидия Токарева напомнила, что посетить чтения в любой день их работы и принять участие в обсуждении докладов и сообщений может каждый желающий.