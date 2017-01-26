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Общество

Президент РФ вручил наместнику Псково-Печерского монастыря орден Александра Невского

Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон стал кавалером ордена Александра Невского. Государственную награду священнослужителю сегодня, 26 января, в Кремле вручил лично президент России Владимир Путин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Согласно тексту Указа, архимандрит Тихон (в миру Алексей Секретарев) удостоен ордена за большой вклад в развитие духовных и культурных связей.

Архимандрит Тихон поблагодарил Владимира Путина за высокую награду. Он рассказал, что такими наградами в монастыре награждены архимандрит Адриан (Кирсанов), архимандрит Алипий (Воронов). Братия монастыря помнит визит главы государства в Псковскую область и всегда молится за его родителей, отметил архимандрит Тихон и подчеркнул, что 15 марта «память иконы Божьей Матери «Державная» в монастыре почтут добропобедным Александром».

Архимандрит Тихон — наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с 1995 года. Приоритетные направления его деятельности — сохранение многовековых духовных традиций Псково-Печерского монастыря, содержание в образцовом порядке историко-культурного ансамбля XV века, духовно-просветительская деятельность, прием паломников, социальное служение и благотворительность, военно-патриотическое воспитание молодежи.

За последние годы под руководством архимандрита оказана помощь в строительстве и ремонте нескольких часовен и храма в Печорском районе Псковской области, в Эстонии, в Республике Татарстан. Построен и открыт Паломнический центр в Печорах, вторая очередь Странноприимного дома на 100 человек, функционирует Дом милосердия. С благословения архимандрита Тихона оказывается помощь малоимущим жителям города Печоры и многодетным малообеспеченным семьям, социальным и образовательным учреждениям Печорского района. Каждый год под руководством Тихона монастырь организует отдых детей в православном лагере «Вестники», проводит Корнилиевские духовно-просветительские чтения.

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