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Общество

Андрей Турчак попросил главу Дновского района поддержать молодую семью

Сегодня, 26 января, на личный прием граждан к губернатору Псковской области Андрею Турчаку пришла молодая семья - Яна и Сергей Ивановы, которые обратились к главе региона по поводу проведения капитального ремонта дома №6 по улице Заводской в поселке Дачное Дновского района, а также отказа администрации сельского поселения в оформлени и прописки главы семьи.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, глава Дновского района Валентина Тюрина отметила, что указанный дом был признан волостью безхозяйным. «Чтобы передать его району, необходимо решение волости. В феврале будет это решение. В феврале письмо уйдет в область и потом обратно к нам», - объяснила она отказ в прописке.

«Сроки мы вам точные сообщим, - обратился Турчак к заявителям. - Насчет ремонта - нужна комиссия, дом должен быть обследован, составлен акт. От этого будем плясать. Все это будет максимально быстро».

При этом главу района он попросил помочь обратившейся семье: «Молодые ребята, надо поддерживать: зарегистрировать, помочь чем-то».

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