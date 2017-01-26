В Псков вернутся лошади добросовестных хозяев

13:27, 26 января 2017, ПАИ

26 января состоялась рабочая встреча председателя комитета правового обеспечения администрации Пскова Валерия Наводкина и руководителя личного подсобного хозяйства, содержащего лошадей в деревне Солоново Псковского района. Заявительница обратилась в муниципалитет с вопросом о возможности заключения договора, разрешающего катания на верховых животных. Об этом Псковскому агентств уинформации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Владелец лошадей рассказала, что до недавнего времени ее питомцы, наравне с животными других владельцев, катали детей в Детском парке. В разговоре она признала, что занималась извозом в неположенном месте. Перед Новым годом, по ее словам, конкуренты выжили их с этой территории: провоцировали на драки, угрожали расправой, бросали петарды под ноги лошадям. «Я не готова рисковать жизнями людей, поэтому сейчас мы в город с животными не выходим», - рассказал она. Заявительница пояснила, что у нее на руках есть ветеринарные справки на всех лошадей, она готова платить налоги, убирать за животными в местах проката и заключить договор с администрацией, чтобы цивилизованно оказывать услугу.

Председатель комитета Валерий Наводкин отметил, что муниципалитет готов работать с добросовестными владельцами лошадей, которые в состоянии обеспечить безопасность детей, оказывать востребованные у горожан услуги на специально отведенной для этого территории. Валерий Наводкин проконсультировал заявительницу по вопросу оформления свидетельства о квалификации лица, сопровождающего животное, поскольку в ходе рейдовых мероприятий выявлены случаи, когда детей на лошадях катают несовершеннолетние, что недопустимо. Также стороны договорились о повторной встрече, когда заявительница будет иметь на руках все необходимые для заключения договора документы.

Кроме того, председатель правового комитета рекомендовал обращаться в полицию по фактам противоправных действий со стороны конкурентов. И заверил, что работа по наведению порядка с оказанием услуг по катанию на лошадях будет продолжена.