5
16:50
Алина Герман: На все вопросы в жизни я получила ответ благодаря труду
16:05
Секта защитничков
15:05
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове
13:27
В Псков вернутся лошади добросовестных хозяев
11:12
С 1 февраля Псковская таможня станет крупнейшей в СЗФО
10:24
Роспотребнадзор проверил исполнение запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в 246 псковских магазинах
09:09
Для псковичей подготовили новые выгодные предложения на строящиеся объекты
Еще новости
Общество

В Псков вернутся лошади добросовестных хозяев

26 января состоялась рабочая встреча председателя комитета правового обеспечения администрации Пскова Валерия Наводкина и руководителя личного подсобного хозяйства, содержащего лошадей в деревне Солоново Псковского района. Заявительница обратилась в муниципалитет с вопросом о возможности заключения договора, разрешающего катания на верховых животных. Об этом Псковскому агентств уинформации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

 

Владелец лошадей рассказала, что до недавнего времени ее питомцы, наравне с животными других владельцев, катали детей в Детском парке. В разговоре она признала, что занималась извозом в неположенном месте. Перед Новым годом, по ее словам, конкуренты выжили их с этой территории: провоцировали на драки, угрожали расправой, бросали петарды под ноги лошадям. «Я не готова рисковать жизнями людей, поэтому сейчас мы в город с животными не выходим», - рассказал она. Заявительница пояснила, что у нее на руках есть ветеринарные справки на всех лошадей, она готова платить налоги, убирать за животными в местах проката и заключить договор с администрацией, чтобы цивилизованно оказывать услугу.

Председатель комитета Валерий Наводкин отметил, что муниципалитет готов работать с добросовестными владельцами лошадей, которые в состоянии обеспечить безопасность детей, оказывать востребованные у горожан услуги на специально отведенной для этого территории. Валерий Наводкин проконсультировал заявительницу по вопросу оформления свидетельства о квалификации лица, сопровождающего животное, поскольку в ходе рейдовых мероприятий выявлены случаи, когда детей на лошадях катают несовершеннолетние, что недопустимо. Также стороны договорились о повторной встрече, когда заявительница будет иметь на руках все необходимые для заключения договора документы.

Кроме того, председатель правового комитета рекомендовал обращаться в полицию по фактам противоправных действий со стороны конкурентов. И заверил, что работа по наведению порядка с оказанием услуг по катанию на лошадях будет продолжена.

 
Версия для печати
Комментарии: 5 Обсудить >>>

Секта защитничков
26 января 2017
Секта защитничков 15
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове
26 января 2017
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове 1
В Псков вернутся лошади добросовестных хозяев
26 января 2017
В Псков вернутся лошади добросовестных хозяев 5
С 1 февраля Псковская таможня станет крупнейшей в СЗФО
26 января 2017
С 1 февраля Псковская таможня станет крупнейшей в СЗФО 1
Роспотребнадзор проверил исполнение запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в 246 псковских магазинах
26 января 2017
Роспотребнадзор проверил исполнение запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в 246 псковских магазинах
Для псковичей подготовили новые выгодные предложения на строящиеся объекты
26 января 2017
Для псковичей подготовили новые выгодные предложения на строящиеся объекты
ГУ МЧС России по Псковской области обращает внимание автомобилистов на осторожность в сложных погодных условиях
25 января 2017
ГУ МЧС России по Псковской области обращает внимание автомобилистов на осторожность в сложных погодных условиях
День студента в Пскове (ВИДЕО)
25 января 2017
День студента в Пскове (ВИДЕО)

Идет загрузка...