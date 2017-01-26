Депутаты поддержали новый законопроект об Общественной палате Псковской области

13:42, 26 января 2017, ПАИ

26 января Псковское областное Собрание депутатов поддержало в первом чтении новый законопроект «Об Общественной палате Псковской области», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Законопроект разработан для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Нормы рассматриваемого законопроекта должны начать применяться к будущему составу Общественной палаты, который будет сформирован после 29 мая 2018 года.

Документ, в частности, будет регулировать состав и порядок формирования Общественной палаты, её органов, их основные полномочия, вопросы прекращения и приостановления полномочий члена Общественной палаты, организации деятельности палаты и её взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления, другими организациями.