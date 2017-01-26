В Псковской области ежемесячное пособие на ребенка можно будет получить по месту проживания

13:57, 26 января 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в Закон Псковской области «О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 6-й сессии регионального парламента 26 января, поправки касаются установления права на ежемесячное пособие на ребенка по месту проживания, а не по месту жительства, как это было предусмотрено ранее.

Кроме того, проектом уточняются категории иностранных граждан, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка. К указанным категориям будут относиться проживающие на территории Псковской области иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы. Факт проживания на территории области заявителей будет подтверждаться сведениями, получаемыми в рамках межведомственного взаимодействия в органах, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции.

Заявители при направлении заявления на получение пособия на ребенка могут самостоятельно представить в органы социальной защиты для подтверждения факта проживания на территории области следующие документы:

1) граждане Российской Федерации - паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в Псковской области или, в случае отсутствия в паспорте отметки о регистрации, такой факт можно подтвердить свидетельством о регистрации по месту пребывания, копией решения суда об установлении факта проживания на территории региона, выпиской из лицевого счета, домовой (поквартирной) или похозяйственной книги по месту проживания, поквартирной карточкой;

2) иностранные граждане и лица без гражданства - документ, удостоверяющий личность, с отметкой о выдаче вида на жительство (будут представлять иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ), копию разрешения на временное проживание или отметку в документе, удостоверяющем личность о временном проживании (временно проживающие на территории РФ);

3) беженцы - копию удостоверения беженца.