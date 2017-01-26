Более семи тысяч домовладений планируют газифицировать в Псковской области до 2021 года

14:07, 26 января 2017, ПАИ

В период с 2017 по 2021 год в Псковской области планируется построить более 200 километров межпоселковых газопроводов и подключить более 7 тысяч домовладений. Об этом сообщил заместитель губернатора области Александр Кузнецов на сессии Псковского областного Собрания 29 января, где он выступал с докладом о газификации региона, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-губернатор добавил, что на первый квартал текущего года запланировано завершение прокладки межпоселковых газопроводов в Великолукском, Невельском, Островском районах, окончание работ по второй очереди строительства ветки Великие Луки – Кунья. Кроме того, в нескольких населённых пунктах ранее были проложены 38,2 километра внутрипоселковых газопроводов и подготовлены к пуску газа 70 многоквартирных домов, в которых проживают 800 семей. Частично эти дома будут подключены в 2017 году, остальные – в 2018 году.

Также Александр Кузнецов сообщил, что на реализацию закона области о газификации, в рамках которого принимались заявки на подключение к газу, необходимы 300 млн рублей. Сейчас в листе ожидания стоят 54 заявки, это почти 4 тысячи квартир. «Расшить» эту очередь предполагается до 2020 года, однако приём новых заявок будет остановлен, сообщил вице-губернатор.

Он напомнил, что газ пришёл в Псковскую область 45 лет назад, в 1972 году, когда был построен газопровод Псков – Рига. Порядка 10 лет назад в ОАО «Газпром» был утвержден план мероприятий по газификциикации региона. Вице-губернатор отметил, что это живой документ, в который постоянно вносятся изменения и добавил, что в соответствии с подписанными документами, Газпром занимается строительством межпоселковых газопроводов, администрация Псковской области финансирует возведение внутрипоселковых газопроводов и подготовку потребителей к приёму газа

На сегодняшний день, по словам Александра Кузнецова, из 26 муниципальных образований Псковской области газифицированы 15, в том числе города Псков и Великие Луки. Уровень газификации области составляет 51,5%, в городских поселениях он превышает 72%. По данным на 1 января 2017 года к природному газу подключены 162 тысячи домовладений и квартир. Вице-губернатор подчеркнул, что за последние несколько лет уровень газификации сельских поселений области удалось повысить в разы.

С 2008 года газификация Псковской области идёт в соответствии с несколькими документами. В частности, по программе Газпрома с 2008 по 2016 годы были построены 238 километров межпоселковых газопроводов, вложения составили 3 млрд рублей. Александр Кузнецов выделил газификацию Спасо-Елеазаровского и Мирожского монастырей, строительство газопровода к ОЭЗ «Моглино», где потребление газа в перспективе достигнет 30 млн кубометров в год. За счёт средств областного бюджета за этот период построены 7 котельных, газифицированы 5 тыс. 667 домовладений.

Исполнение совместной программы с Газпромом синхронизировано с договором по реконструкции и строительству котельных с Газпромтеплоэнерго. В рамках этого документа возведены 17 новых газовых котельных общей стоимостью 650 млн рублей.

Также работа по газификации области с 2009 года идёт в рамках федерального закона. В ходе исполнения этого документа вложения составили 240 млн рублей, газ пришёл в 1 тыс. 830 домовладений. Александр Кузнецов отметил, что проведённая работа имеет мультиэффект, так как теперь к проведённым по улицам газопроводам могут подключиться и другие домовладельцы.

Такой вариант, например, есть у жителей деревни Изборск Печорского района. О продолжении газификации этого населённого пункта Александра Кузнецова, после его доклада, спросили депутаты. Он пояснил, что в Изборске на сегодня проложены практически все газорапределительные сети, по улицам проведены газопроводы и теперь сами потребители должны проявить активность, чтобы подключить свой дом к газу. Вице-губернатор напомнил, что есть правила техприсоединения, работа с потребителями ведётся в режиме одного окна, а с 2014 года действует постановление Правительства о льготном подключении к газовым сетям.

Александр Кузнецов напомнил, что плата за подключение составляет 57 тысяч рублей, тогда как реальные расходы достигают 108 – 400 тысяч рублей. При этом есть определённые условия для потребителей – подключение возможно к газопроводу низкого и среднего давления, расстояние должно не превышать 200 метров. За 9 месяцев прошлого года в Псковской области были проведены 42 таких подключения.

Вице-губернатор, отвечая на вопрос депутата Марины Борисенковой, добавил, что региональные власти планируют рассмотреть возможность оказания адресной помощи на компенсацию части затрат на подключение социально незащищенным гражданам. В основе будет лежать принцип нуждаемости. «Мы предложим депутатам на рассмотрение эти меры социальной поддержки», - добавил он.

Также депутаты интересовались перспективами строительства газопровода к посёлку Кунья. Александр Кузнецов отметил, что проблемы с некоторыми земельными участками, владельцы которых были против прохождения там газопровода, решены, в настоящее время завершаются конкурсные процедуры и в феврале будет определён подрядчик для выполнения работ.