Александр Кузнецов: В Псковской области повышение тарифов на тепло идёт в пределах инфляции

14:08, 26 января 2017, ПАИ

В Псковской области нет какого-либо скачкообразного повышения тарифов на тепло. Об этом заявил вице-губернатор Александр Кузнецов на сессии Псковского областного Собрания 26 января, отвечая на вопрос депутатов об изменении тарифов в связи с переходом котельных на природный газ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Кузнецов подчеркнул, что рост тарифов происходит в пределах инфляции, в прошлом году он составил 4%, а в некоторых районах даже меньше.

Кроме того, отметил, что в регионе, кроме газификации, продолжается работа по переводу котельных на местные, более дешёвые, виды топлива. Например, в Себежском районе первый отопительный сезон проходит без мазута и угля, котельные работают на щепе.

«Будем стремиться, чтобы тарифы не повышались», - пообещал вице-губернатор.