В Псковской области одобрили изменение соотношения зарплат руководителей и работников некоторых госучреждений

14:39, 26 января 2017, ПАИ

В Псковской области одобрили изменение соотношения зарплат руководителей и работников некоторых государственных учреждений. Законопроект «О внесении изменений в закон Псковской области «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области» на сессии 26 января поддержали депутаты Псковского областного Собрания, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Нововведение обусловлено вступлением в силу с 1 января 2017 года изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, которые обязывают субъекты устанавливать предельный уровень соотношения между зарплатами руководителей, заместителей и главных бухгалтеров государственных и муниципальных учреждений и зарплатами работников этих учреждений.

Согласно тексту законопроекта, «предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется государственным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения, в кратности от 1 до 4, а с 1 января 2018 года - в кратности от 1 до 3».

Аналогичное право в отношении муниципальных образовательных учреждений получат органы местного самоуправления.

Председатель Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения Сергей Аржаников отметил, что из 187 государственных организаций которые подпадают под действие закона, в перечень включены 77.

Он обратил внимание, что в Трудовом кодексе вводится прямая норма о том, что в случае если руководитель превысил соотношение в зарплате, учредитель имеет право освободить его от должности. Кроме того, руководители обязаны будут опубликовать информацию о своей заработной плате на сайте органов исполнительной власти - учредителей.

Заместитель губернатора Вера Емельянова подчеркнула, что речь не идёт об изменении зарплатного фонда. «Это не отразится на зарплатах в сторону уменьшения, - отметила вице-губернатора. - Цель законопроекта заключается в том, чтобы руководители учреждений стремились к повышению зарплат своих работников. Фонд заработной платы это позволяет. К тому же нужно стремиться к тому, чтобы в разных районах у людей одной профессии оклады не разнились».