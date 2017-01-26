Пскову предложено разработать муниципальную программу газификации

14:22, 26 января 2017, ПАИ

Властям Пскова предлагается разработать муниципальную программу газификации. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов, отвечая вопросы депутатов Псковского областного Собрания о газификации некоторых домов частного сектора Пскова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Понятны адреса, понятны квартиры. И надеемся, что до конца года программа будет», - сказал Александр Кузнецов и добавил, что муниципальный документ станет частью региональной программы, которая была разработана в прошлом году на период с 2017 по 2020 годы.

Говоря об областной программе, вице-губернатор пояснил, что в ней сведён воедино весь комплекс разрозненных мероприятий по газификации, которые предусмотрены другими документами. «Это позволит расширить газораспределительную сеть области», - уверен Александр Кузнецов. Он добавил, что цель программы – развитие газификации населения, объектов ЖКХ, предприятий.

Финансировать работы планируется из средств областного бюджета, внебюджетных источников, местных бюджетов, а также за счёт средств населения. «Принцип софинансирования обеспечивает наибольшую результативность», - подчеркнул заместитель губернатора.

По его словам, в бюджете Псковской области на 2017 год средства на реализацию программы заложены, в том числе на оплату кредиторской задолженности.