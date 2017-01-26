Алина Герман: На все вопросы в жизни я получила ответ благодаря труду

16:50, 26 января 2017, ПАИ

Алина Герман работала с группами «Гости из будущего», «Отпетые Мошенники», Reflex, «Чай вдвоем», «Сливки». Создавала образы для популярных актеров Константина Хабенского, Андрея Мерзликина, Екатерины Гусевой, Анны Ковальчук. Сейчас одежда под маркой AlinaGerman продается в Америке, в Азии и в Европе. В Псковской области она запустила уникальный проект, призванный заинтересовать молодежь, дать востребованную и интересную профессию, помочь реализовать себя в родном регионе, а также поднять престиж работы в отрасли. Под началом всемирно известного дизайнера пятьдесят девятиклассников за полтора года научатся не только швейному искусству, но и узнают, как стать успешным человеком, яркой индивидуальностью и настоящим мастером своего дела. Сама Алина уверена, чтобы добиться успеха, надо восставать против стереотипов и навязанных ценностей, делать только то, что тебе интересно и работать по двадцать пять часов в сутки. Теперь Алина готова передавать свой опыт тем, кто только в начале пути. Подробности она рассказала в интервью «Псковской правде».

- Алина, как родилась идея проекта?

- Я очень рано ушла из дома и начала свою взрослую жизнь. В шестнадцать я уже работала. Я всегда стремилась помогать другим людям и искала для этого возможности. Года четыре назад я стала ездить по детским домам и очень быстро осознала, что детям не нужны апельсины и деньги, которые ты переводишь директорам. Нужно делать что-то еще. Однажды я сказала воспитанникам одного из детских домов: «Тому, кто станет хорошо учиться, кто улучшит свои результаты к концу года, я подарю выпускное платье мечты». Успеваемость поднялась на 50%. И мы действительно подарили эти платья. Но мы сделали главное – мы замотивировали детей.

Тогда же одна талантливая девочка нарисовала свое платье сама. Я увидела эскиз и сказала: «Давай я оплачу тебе художественную школу, потом колледж и институт». Но ребенок ко мне больше с этим вопросом не вернулся. Тогда я поняла, что эти дети совсем не умеют мечтать. Они не верят. И они совсем социально потеряны. Чем больше я общалась с подростками и их родителями, тем больше понимала, что существует огромный разрыв. Дети либо предоставлены сами себе и ничем полезным не заняты (тратят силы на соцсети и утром едва просыпаются), либо вынуждены делать то, что хотят от них родители (посещают какие-то занятия, готовятся к какой-то чужой неинтересной для них и ненужной жизни). Подростки поголовно инфантильны и не владеют инструментом для принятия решений. Меня этот факт поразил. Я сама не так давно была подростком, причем, таким сложным, что это даже трудно представить. Меня выгнали из семи школ.

Первый раз в жизни я поняла, что люблю учиться только в двадцать четыре года, когда я училась в лондонской академии, куда поступила без единого экзамена. Тогда же я поняла, как должно выглядеть образование.

- В восемнадцать лет вы поступили на журфак. Зачем?

- Да, и через год стала почетным студентом. Не понимала, зачем нужно читать еще раз ту скукоту, которую я читала в школе. Куча студентов сидит в бессмысленных университетах с очень низкими рейтингами. На всю страну у нас нет ни одного университета, который бы вошел в мировую сотню. Все эти бессмысленные вузы не дают людям полноценного образования. 62% людей в нашей стране не работают по профессии. Людям, которые мне приносят кофе за обедом, не нужно высшее образование. Есть блистательные бариста, великолепные повара, и чтобы добиться высот в своем деле, им не нужно идти в плохой университет. Можно стать волонтером или уехать работать за границу. Зачем терять пять лет своей жизни, когда вокруг миллион возможностей? Дети идут на поводу у родителей, и через пять лет, мы получаем плохих юристов и экономистов. Сжатых, скучных, выхолощенных, не знающих, что делать со своей жизнью. И их родители совсем недавно тоже были такими.

- Не у каждого хватит ресурсов на бунт. Откуда черпать силы?

- У меня папа начальник разведки приморской флотилии. Я дома зубными щетками начищала плинтуса. При этом сейчас у меня восхитительные отношения с родителями. Они очень необычные люди, живут в ашрамах. Я подростком чувствовала себя очень несчастной. Находилась в таком состоянии: вот либо выходи из окна, либо беги из дома. Примерно в такой же ситуации находятся большинство детей, с которыми я общаюсь. В проект попали благополучные дети, но у них те же проблемы. Они меня спрашивают: «Вы психолог? С нами так еще никто не общался». У них нет положительных примеров родителей. Я четко знаю свои правила. Всю жизнь я работаю, как бульдозер. И поэтому я очень хорошо понимаю, что делает труд с людьми. На все вопросы в жизни я получила ответ благодаря труду. Спотыкалась, падала, ошибалась, вставала и шла дальше.

Я выпускаю свою линейку джинсов в Америке. Это гигантское производство под открытым небом, где звучит хорошая музыка, там тысячи людей, все счастливые ходят вместе на обед, формируют пары между собой. Мне пришло в голову и в России создать предприятие, где будут работать парни и девушки, а не одни обреченные женщины за пятьдесят. Это может привести к созданию нового общества.

- На подготовку проекта, наверное, ушло несколько лет?

- Да, я все это осмыслила, подготовила проект и первый губернатор, который меня поддержал, был Андрей Анатольевич Турчак. Он совершенно уникальный человек, который сразу сказал: «Да. Нам это нужно!» Первый раз мы поговорили в мае. Я хорошо понимаю, что проект невозможен, если я не буду делать его сама. Я буду приезжать в Псков раз в три недели. С детьми сложно работать на длинную мотивацию. Говорить четырнадцатилетнему ребенку, что через два года у него будет в руках профессия, бесполезно. Моя задача сделать полуторагодовалый проект максимально уникальным и увлекательным. Занятия мы планируем три-четыре раза в неделю. Будем рисовать эскизы, учить английский, заниматься диетологией и этикетом и все это параллельно с профессией. Я хочу донести до ребят: если ты портной, ты можешь быть крутым чуваком и тебя можно уважать. У меня в Лос-Анджелесе есть знакомый бариста, и я круче собеседника не встречала. Он всю жизнь занимается одним делом и он его обожает. Я учу детей, что самое главное быть уникальным. Индивидуальность – это очень важно, а потом все остальное. Мы будем говорить о религии и боге, я планирую серию антинаркотических лекций. У меня в Казани есть друзья, которые делают уникальный проект, в качестве лекторов выступают сами дети. Они надевают маски, чтобы быть не узнанными, меняют голос и рассказывают о своих проблемах. Они разбивают взрослым сердца, рыдают и мэры и губернаторы. Это мы тоже будем делать, объясняя родителям, что не так.

В числе моих клиентов Ева Лонгория, Леди Гага, Дженифер Лопес, Джулиана Мур. Сейчас вышел свежий номер «Космополитан». В моем платье на обложке Ева Лонгория. Я не к тому, что это супердостижение. Это просто разноплановая работа.

- Сколько сейчас детей в проекте?

- Изначально в отборе участвовали шестьдесят детей. Это учащиеся нескольких псковских школ. Мы из них отобрали двадцать пять человек. Раньше я думала, что ребенок обязательно должен быть творческим. Теперь понимаю, как ошибалась. Главное, ребенок – должен хотеть. Заставить что-либо делать (учиться, трудиться) его нельзя.

Кроме того, предварительно с ними проводил собеседование наш психолог.

- Осенью к проекту, к группе из городских ребят, присоединятся школьники из районов?

- Да, в сентябре мы примем примерно еще двадцать пять человек. Это будут дети со всей Псковской области. Уже сейчас начнутся собеседования, отборы по районам. Ребята будут учиться в колледже профессиональных технологий и сервиса и параллельно ходить на занятия к нам. Обучение в колледже обязательное условие для участия в проекте именно для ребят с области (таким образом решается вопрос проживания в том числе). На выходе мы получим профессионально и идейно подготовленных детей. Инициативу мы отшлифуем.

- Где будут проходить занятия?

- Мы отремонтировали помещения, сделали крутейший лофт на базе колледжа профессиональных технологий и сервиса на Народной, 20. У нас будет лекторий и швейный класс. В проекте будут участвовать, в том числе и псковские педагоги, мастера швейного дела. Здесь есть очень крутые специалисты, которые, за мягко говоря скромное вознаграждение, делают просто невероятные вещи. Свои производственные площади нам также предоставляет швейная фабрика «Славянка». Я просто в восторге от руководителя фабрики Елены Косенковой. Она очень похожа на мою бабушку!

- Какой совет можете дать тем, кто хочет работать в сфере модной индустрии, дизайна?

- Нужно идти и получать не просто образование, а опыт на каком-то большом швейном предприятии. Я как-то выступала на Селигере, там была смена молодых дизайнеров. Десятки ребят со всей страны привезли свои работы. У всех уверенность, что они Лагерфельд. А я им говорю, что все это – плохо. Если ты взял кусок пакета, мамину шапку и шторы – ты не дизайнер. Делай это в свое свободное время у себя дома. Но это не конкурентоспособно. Ты должен понимать механизм работы, как делают заказ тканей, что такое крой, из чего и как складывается себестоимость. Это очень сложный труд. Необходимо пройти через опыт. Начинать надо с большого труда, опустить голову вниз и учиться.

- Учиться в классических российских колледжах, университетах? Вы же говорите, что это скучно.

- Получать знания, учиться не скучно. Просто у нас это преподается скучно, абсурдно, по-старому. Не ново, не свежо. Люди, которые преподают, сами уже очень от этого устали. Я им говорю, давайте сокращать сроки. Только представьте, четыре года они учат швею!

- Каким специальностям вы будете учить?

- Портной, швея, оператор машинного оборудования. У нас со «Славянкой» есть договоренности, что на любом этапе дети смогут приходить и зарабатывать там деньги. У «Славянки» бюджет на это есть. Мы детям предоставим возможность на каникулах зарабатывать.

- Не спугнет их работа на производстве?

- Я детям никогда не вру. Говорю прямо: конечно, если вы будете рассматривать эту работу в качестве основной, вы очень быстро сдуетесь. В Пскове есть целая сеть ателье. Да и без ателье вы сами сможете себе шить. Я даю в руки профессию, которая позволит прокормить себя, жить без страха, быть счастливым творческим человеком. Если захотят, найдут возможности продолжить образование, даже если родители не смогут помочь.

- У кого есть шанс попасть в программу?

- Шанс попасть в программу будет у всех. Самые недобросовестные будут вылетать. А на их место будем брать других, которые будут бесплатно жить в общежитии колледжа и получать самые современные знания.

- Вы сейчас живете в Петербурге? Над какими проектами работаете?

- Я никогда не нахожусь где-то полностью. Сейчас у меня два проекта в Лос-Анджелесе, связанные с джинсами. Я изобрела новую технологию. Это будет уникальный суперпродукт. Технология внедрится на базе двух брендов, которые тоже принадлежат мне. Один мидл, другой дешевый сегмент.

Также я работаю в кино. Сделала один сериал для НТВ, только что закончила костюмы для мюзикла «Алиса в стране чудес». Летом я ухожу на полный метр. Буду 1,5 месяца делать костюмы для современного кино. У меня нет ни минуты свободного времени, слава богу.

Я работаю на добровольных началах. Абсолютно не получаю ни рубля. Кому-то из своей команды я плачу. Все лекторы будут большие люди, профессионалы своего дела.

- Когда вы в последний раз рисовали эскиз?

- Я рисую каждый день. Эскизы делаю фломастерами, ручками. Сейчас есть айпад, я освоила программы. Позавчера вернулась из отпуска, была на Мальдивах. За 14 дней я отработала 6 клиентов, нарисовала 2 кутюра и провела на аутсорсе ремонт помещений в Пскове для новой школы.

- При таких объемах вы по-прежнему работаете с клиентами лично?

- Я стараюсь полторы недели каждый месяц проводить в Питере. И весь этот период я полностью забита клиентами. Я до сих пор сама рисую эскизы всех платьев, которые выходят под моей маркой. И я не собираюсь менять эту систему. Я вижу каждое платье. «Алина Герман» не будет выпускаться тысячными экземплярами. К каждому клиенту должен быть особый подход, внимание.

- Звезды часто капризничают?

- Мне был 21 год, когда я впервые делала костюм для Киркорова. Все мне говорили, что с ним непросто, рассказывали страшные вещи. И он правда непростой человек. При первом общении у нас были некоторые сложности. А второй раз он мне сказал: «Я вижу как круто ты выросла». И у нас больше ни одной минуты не было конфликта. Он с большим вниманием и уважением надевал все вещи, которые мы делали для него.

- Что обязательно должно быть в гардеробе у современной женщины?

- Адекватность по отношению к себе. Нужно однажды посмотреть на себя в зеркало и честно увиденное оценить. Если что-то не нравится, надо бороться с этим до последнего вздоха. Либо не жалуйся, либо работай над собой.

Второе – что делает человека красивым – это здоровое лицо. Лицо, в которое не заливается каждый вечер литр водки. Важна здоровая красивая кожа. Главная тенденция сейчас: человек должен выглядеть здоровым. Скоро все это поймут. Поверьте, скоро будут носить только джинсы и футболки, покупать дешевые базовые вещи. И только два (в крайнем случае, пять) раз в жизни будут покупать какие-то платья для того, чтобы наряжаться. Сейчас слишком короткая информационная память. Качество ухудшается, скорость увеличивается. Всем знакома фраза: «Я не могу второй раз надеть это платье, так как в нем уже сфотографировалась».

- Как изменились женщины?

- Мне очень нравится, что женщины больше не стареют. У меня есть клиенты - мама с дочкой. Так они абсолютно одинаково выглядят.

- Какое платье вы хотели бы сшить?

- Все костюмы, которые в последней «Анне Карениной» с Кирой Найтли. Я бы хотела, чтобы эта работа была моей. Я обожаю кутюр. Я хочу делать костюмы для кино, для мюзиклов. Но этим я буду заниматься попозже. В Америке гораздо больше возможностей для самореализации в этом направлении. У меня уже было несколько проектов. Сейчас я разгоняюсь.

Еще мое любимое - свадебные платья. У меня есть невеста, которая венчалась в платье, а потом она передала свое платье дочери. Красивая история. Это, по-моему, очень круто.