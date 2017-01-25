В Псковской области появятся должностные лица, отвечающие за борьбу с допингом

14:49, 26 января 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали изменения в закон «О физической культуре и спорте в Псковской области» на сессии 26 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Региональный нормативный правовой акт отражает новые нормы федерального законодательства в части регулирования спорта высших достижений и профессионального спорта.

Принятым законом на Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и областной Госкомитет по здравоохранению и фармации возлагаются полномочия по организации работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним.

Каждому комитету предстоит определить конкретное должностное лицо, которое будет ответственно за это направление работы в Псковской области во взаимодействии с российской антидопинговой организацией, а также федеральными органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта.