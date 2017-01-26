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Общество

В Острове дорожные полицейские навестили маленьких пациентов

В Острове в рамках профилактической акции «Юный пешеход» сотрудники Госавтоинспекции  провели беседы и встречи с детьми, проходящими курс лечения в  больнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции рассказали и показали детям, как и где необходимо носить «светлячки» на одежде, чтобы стать заметнее для водителей. Юные подопечные получили в подарок подвески и брелки, а также раскраски, на которых любимые ими персонажи строго выполняют все требования Правил дорожного движения.

Затем состоялась рабочая встреча начальника Госавтоинспекции Острова с администрацией Островской городской больницы, в ходе которой  достигнута договоренность о постоянной совместной  работе в этом направлении.

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