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Общество

Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове

Всемирно известный дизайнер одежды Алина Герман, которая шьёт платья для мировых и российских звёзд, в том числе для Леди Гаги, Дженифер Лопес, Джулианы Мур, Евы Лонгория и многих других, организует в Пскове специальный образовательный проект для подростков «Большое будущее». 

Как сообщила модельер в интервью «Псковской правде», на базе псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, в помещениях которого было отремонтировано в стиле «лофт» отдельное помещение для занятий, в течение 1,5 лет молодых людей, которые будут отобраны для участия в проекте, будет обучать профессиям портного, швеи и оператор машинного оборудования.

Сама Алина Герман рассчитывает проводить занятия раз в несколько недель, также она планирует привлечь к процессу обучения известных мастеров. В проекте будут участвовать и псковские педагоги, мастера швейного дела — в первую очередь с фабрики «Славянка», которая выступает партнёром проекта и площадкой для производственной практики. 

Сейчас из 60 кандидатур уже отобраны 25 человек, которые смогут принять участие в проекте. Ещё 25 слушателей присоединяться в сентябре 2017 года из числа тех студентов, которые поступят в колледж профессиональных технологий и сервиса из районов Псковской области. 

Алина Герман намерена обучить студентов не только ремеслу, но и рассказать им, как стать успешным человеком и яркой индивидуальностью.

«Мы будем рисовать эскизы, учить английский, заниматься диетологией и этикетом и все это параллельно с профессией, - рассказала дизайнер о своих планах. - Я хочу донести до ребят: если ты портной, ты можешь быть крутым чуваком и тебя можно уважать. У меня в Лос-Анджелесе есть знакомый бариста, я круче собеседника не встречала. А он просто всю жизнь занимается одним делом и его обожает».

Отметим, Алина Герман родилась в 1985 году во Владивостоке. В юности переехала в Санкт-Петербург. Начала свою карьеру в 2002 году с создания стиля для певицы Алены Иванцовой. В 2004 году работала над имиджем участников телепроекта «Фабрика Звезд-4», с группами «Гости из будущего», «Отпетые Мошенники», Reflex, «Чай вдвоем», «Сливки», с Татьяной Булановой, Игорем Николаевым и другими звездами. Она стала первым русским модельером, разрабатывающим стиль поп-звезд: для английской группы «London Beat» и всемирно известной певицы C. C. Catch. В 2004 году дебютировала на подиумах петербургского «Дефиле на Неве» с коллекцией «Отпечатки». Затем последовали коллекции «Business Dolls» (2005), «Икра» (2007), «Ориентация на провокацию», «Прощай, оружие!»(2008). Регулярно участвует в показах русских дизайнеров по всему миру. В марте 2005 года Алина Герман стала лауреатом премии Fashion Person Awards телеканала Fashion TV в номинации «Лучший дизайнер 2004/2005». 

Также в 2005 году дебютировала в кино в качестве художника по костюмам и стилиста на картине «Час Пик». Создала образы для популярных актеров Константина Хабенского, Андрея Мерзликина, Екатерины Гусевой, Анны Ковальчук. В 2006 сотрудничала с компанией «Централ Партнершил»  в качестве художника по костюмам фильма «Стритрейсеры» с участием Алексея Чадова, Марины Александровой и Алексея Гуськова.

Алина Герман открыла мультибрендовый бутик IKRA, где представила самые разные luxury-бренды, включая свой собственный. Сейчас одежда под маркой AlinaGerman продается в Америке, в Азии и в Европе. Алина выпускает две коллекции в год, участвует в неделях моды, делает закрытые шоу-румы.

Дизайнер замужем за известным режиссером Александром Игудиным.

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