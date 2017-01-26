В Псковской области стартовал отбор представителей общественности в квалификационную коллегию судей

16:41, 26 января 2017, ПАИ

В Псковской области запущена процедура отбора представителей общественности в квалификационную коллегию судей. Соответствующее постановление приняли депутаты Псковского областного Собрания сегодня, 26 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, что в соответствии с требованиями регионального законодательства в состав квалификационной коллегии судей области входят семь представителей общественности, назначаемых областным Собранием сроком на 4 года.

Кандидатуры на назначение представителями общественности рассматриваются региональным парламентом по предложению общего собрания работников организаций, зарегистрированных на территории Псковской области, а также действующих и зарегистрированных в регионе общественных объединений.

Представителями общественности могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет и имеющие высшее юридическое образование.

Запрет на представительство в квалификационной коллегии судей Псковской области наложен на граждан, совершивших порочащие их поступки, в том числе ранее судимых. Также представителями общественности не могут быть руководители организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокаты, нотариусы, а также граждане, замещающие государственные или муниципальные должности и должности государственной или муниципальной службы.