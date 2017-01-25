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Политика

Депутаты Псковского облсобрания избрали заместителей председателей комитета и двух комиссий

В ходе 6-й сессии Псковского областного Собрания приняли ряд постановлений, касающихся кадровых вопросов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Так, депутат-коммунист Пётр Алексеенко избран заместителем председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Эту должность парламентарий будет занимать на профессиональной постоянной основе. Также Пётр Алексеенко возглавил фракцию КПРФ в региональном парламенте. Решение об избрании руководителя закреплено постановлением областного Собрания.

Кроме того, утверждены кандидатуры заместителей председателей двух комиссий.

Депутат от ЛДПР Юрий Павлинов и коммунист Сергей Сосновский стали заместителями председателя комиссии Псковского областного Собрания депутатов по противодействию коррупции.

Депутат-единоросс Наталья Мельников избрана заместителем председателя комиссии Псковского областного Собрания депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых парламентариями. Секретарём комиссии стала депутат Ирина Богачёва.

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