Депутаты Псковского облсобрания избрали заместителей председателей комитета и двух комиссий

15:35, 26 января 2017, ПАИ

В ходе 6-й сессии Псковского областного Собрания приняли ряд постановлений, касающихся кадровых вопросов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Так, депутат-коммунист Пётр Алексеенко избран заместителем председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Эту должность парламентарий будет занимать на профессиональной постоянной основе. Также Пётр Алексеенко возглавил фракцию КПРФ в региональном парламенте. Решение об избрании руководителя закреплено постановлением областного Собрания.

Кроме того, утверждены кандидатуры заместителей председателей двух комиссий.

Депутат от ЛДПР Юрий Павлинов и коммунист Сергей Сосновский стали заместителями председателя комиссии Псковского областного Собрания депутатов по противодействию коррупции.

Депутат-единоросс Наталья Мельников избрана заместителем председателя комиссии Псковского областного Собрания депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых парламентариями. Секретарём комиссии стала депутат Ирина Богачёва.