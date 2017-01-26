Студенты из колледжа ПсковГУ померились силами с сотрудниками полиции

16:47, 26 января 2017, ПАИ

На спортивной площадке в Пскове студенты из колледжа ПсковГУ померились силами с сотрудниками городской полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Началась встреча с дружеского приветствия команд. Сначала студенческая сборная состояла только из молодых людей, а затем к ним присоединились и девушки. Победили студенты.

Участники состязания поблагодарили Общественный совет при УМВД России по городу Пскову и представителей учебного заведения за организацию этой товарищеской встречи, а также выразили желание продолжить в дальнейшем спортивное сотрудничество.