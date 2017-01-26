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Общество

Депутаты Псковского облсобрания будут по-новому отчитываться о расходах при крупных покупках

Депутаты Псковского областного Собрания на сессии 26 января внесли изменения в  отдельные законодательные акты Псковской области в сфере противодействия коррупции. Эти поправки меняют принцип отчёта о расходах парламентариев и их семей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Принятый документ приводит законодательство Псковской области в соответствие с федеральным в части отчёта депутатов о расходах в случае совершения ими или членами их семей крупных сделок, оплата по которым превышает суммарный доход семьи.

Поправки касаются проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Собрания, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Если ранее проводящая проверку комиссия запрашивала сведения о доходах депутатов и их семей за 3 последних года, предшествующих совершению сделки, то теперь информацию будут собирать за 3 года, предшествующих отчетному периоду.

Кроме того, теперь депутаты в случае крупных сделок будут сообщать об источниках доходов за три года, до отчётного периода, а не за три года до сделки.

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