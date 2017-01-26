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Общество

Алина Герман выбрала Псков для реализации образовательного проекта благодаря поддержке Андрея Турчака

Всемирно известный дизайнер одежды Алина Герман, которая запускает на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса специальный образовательный проект «Большое будущее», выбрала Псков благодаря поддержке губернатор Андрея Турчака

Как рассказала дизайнер в интервью «Псковской правде», когда у неё родилась концепция проекта по обучению порядка 50 учащихся профессиям портного, швеи и оператора машинного оборудования, а также тому, как стать успешным профессионалом и яркой личностью, первым, кто поддержал это начинание, стал псковский губернатор. 

«Он совершенно уникальный человек, который сразу сказал: «Да. Нам это нужно!», — рассказала Герман. — Первый раз мы поговорили в мае. Потом он нашел инвесторов».

Напомним, для проведения занятий был оборудован лофт в помещениях колледжа. Планируется, что занятия с участниками проекта будут проводить как псковские, так и известные в России мастера. Также поддержку проекту окажет псковская швейная фабрика «Славянка».

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