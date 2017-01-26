В Себеже уничтожили ввезённые из Белорусии под видом солёных томатов яблоки

15:45, 26 января 2017, ПАИ

26 января на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже механическим способом уничтожены более 20 тонн яблок неустановленного происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Партия подкарантинной продукции была задержана ранее, 20 января, в Себежском районе в ходе совместных с правоохранительными органами мероприятий по контролю за ввозом товаров из Белоруссии. Груз перемещался под видом товара-прикрытия - соленых томатов, поэтому установить отправителей и получателей яблок не представилось возможным.

Также сегодня на посту ГИБДД Череха в Псковском районе был задержан автомобиль «Вольво», ехавший из Белоруссии. При досмотре специалисты обнаружили в машине свежие томаты и яблоки общим весом 10 тонн со следами срыва этикеток на упаковочных ящиках. Фитосанитарный сертификат и товарно-транспортные документы отсутствовал. В настоящее время транспортное средство размещено на складе города Пскова для дальнейшего разбирательства.