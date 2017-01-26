Псковичей приглашают к участию в конкурсах в рамках проекта «С целым миром я дружу»

16:44, 26 января 2017, ПАИ

Жителей города Пскова приглашают к участию в конкурсах в рамках проекта «С целым миром я дружу», который представляют региональная культурно-просветительская общественная организация «САКТА», областная библиотека и Псковский клуб национальностей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, проект реализуется в рамках Года экологии в России-2017 и ставит своей целью знакомство детской аудитории с традициями и культурой представителей других национальностей, населяющих Псковскую область, через образы животных, являющихся символами данных народов, национальных республик и стран.

В течение первого полугодия юным жителям города Пскова от разных национальных общин и диаспор предлагается принять участие в 4 конкурсах: любительской фотографии – на тему «Веселые моменты моей дружбы» (с животными); живописи и литературном конкурсе – оба на тему «Мой любимый питомец»; семейном – на тему «Родовое древо жизни моей семьи».

Возраст участников конкурсов – от 5 до 18 лет.

Требования к предоставляемым на художественные конкурсы работам: размеры фотографий и живописных работ не должны превышать размеров А4 (29,7х21 см); для живописных работ меньшего формата желательно наличие жесткого паспарту; если работа представляет собой полноценную картину, то обязательно наличие рамы, основы для крепежа, этикетки с указанием автора, названия и техники выполнения работы. Техника выполнения художественной работы не ограничивается; это могут быть: масляная живопись, карандашный рисунок, акварель, пастель, гуашь, тушь; фотография должна быть представлена на бумажном носителе (распечатанной).

На литературный конкурс принимаются рассказы, эссе, очерки, стихотворения объемом не более 1 листа формата А4. Текст предоставляется распечатанным на бумажном носителе, набранным в формате Word (шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный),

Семейный конкурс «Родовое древо жизни моей семьи» нацелен на изучение родословной своей семьи и будет оцениваться по глубине охвата родословной; древо может быть изображено условно-схематично; главное, чтобы в нем четко прочитывались данные о членах семьи и были видны родственные взаимосвязи (стрелками, блоками).

Все представляемые работы должны сопровождаться следующими сведениями: название работы; фамилия, имя, отчество автора; возраст; статус (дошкольник, учащийся, студент, школьник) с указанием класса и названия (номера) учебного заведения; номер контактного телефона (при наличии – адрес электронной почты); фамилия, имя, отчество одного из родителей для связи с оргкомитетом конкурсов. Сведения об авторе просьба прилагать также на отдельном бумажном листе, набранные на компьютере.

Допускается участие одного лица сразу в 4 конкурсах. В каждый конкурс принимается 1 работа от 1 человека, а также по 1 работе от группы лиц (коллективное творчество).

Работы в каждый конкурс принимаются с 1 марта по 30 апреля. В мае будут определены победители. Предусмотрено 3 призовых места в каждом конкурсе и приз зрительских симпатий в каждой номинации. Победители получат дипломы и памятные подарки.

В жюри каждого конкурса войдут представители творческих профессиональных объединений Псковской области и по одному представителю от национальных диаспор. Возглавит жюри литературного конкурса член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, член Общественной палаты Псковской области, председатель Псковской региональной культурно-просветительской общественной организации «САКТА», драматург, поэтесса, писательница, художница, фотограф, инициатор проекта «С целым миром я дружу» Ирена Панченко.

Подведение итогов четырех конкурсов и награждение победителей состоится 1 июня в Международный День защиты детей в областной научной библиотеке.

Завершающим проект событием станет костюмированный праздник-презентация под девизом «С целым миром я дружу», который также пройдет в библиотеке 1 июня. Его участниками станут партнеры и участники проекта «Псковский клуб национальностей», руководители и представители национальных общественных организаций, диаспор и этнокультурных групп региона. Каждая национальность представит творческий номер: инсценировку, художественное чтение стихов и прозы, презентации о животном или птице – символе своего народа, своей исторической родины.

Детям - участникам праздника предлагается прийти 1 июня в костюме животного (не обязательно отражающем национальную символику). Предусмотрен специальный приз автору самого оригинального костюма. Праздник будет сопровождать выставка мягких игрушек – любимых домашних животных.

Работы на конкурсы и мягкие игрушки животных (для выставки) принимаются по адресу: город Псков, улица Профсоюзная, дом 2, 1 этаж, каб. 17 (Международный библиотечный центр) в период с 1 февраля по 30 апреля с 10:00 до 18:00 в рабочие и выходные дни (кроме пятницы). Мягкие игрушки нужно приносить в пакетах с указанием контактов владельца (имя, фамилия, телефон).

Контактный телефон для уточнения конкурсных условий: (8112) 72-28-63.