0
16:50
Алина Герман: На все вопросы в жизни я получила ответ благодаря труду
16:05
Секта защитничков
15:05
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове
13:27
В Псков вернутся лошади добросовестных хозяев
11:12
С 1 февраля Псковская таможня станет крупнейшей в СЗФО
10:24
Роспотребнадзор проверил исполнение запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в 246 псковских магазинах
09:09
Для псковичей подготовили новые выгодные предложения на строящиеся объекты
Еще новости
  • Коротко
Общество

Псковичей приглашают к участию в конкурсах в рамках проекта «С целым миром я дружу»

Жителей города Пскова приглашают к участию в конкурсах в рамках проекта «С целым миром я дружу», который представляют региональная культурно-просветительская общественная организация «САКТА», областная библиотека и Псковский клуб национальностей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, проект реализуется в рамках Года экологии в России-2017 и ставит своей целью знакомство детской аудитории с традициями и культурой представителей других национальностей, населяющих Псковскую область, через образы животных, являющихся символами данных народов, национальных республик и стран.

В течение первого полугодия юным жителям города Пскова от разных национальных общин и диаспор предлагается принять участие в 4 конкурсах: любительской фотографии – на тему «Веселые моменты моей дружбы» (с животными); живописи и литературном конкурсе – оба на тему «Мой любимый питомец»; семейном – на тему «Родовое древо жизни моей семьи».

Возраст участников конкурсов – от 5 до 18 лет.

Требования к предоставляемым на художественные конкурсы работам: размеры фотографий и живописных работ не должны превышать размеров А4 (29,7х21 см); для живописных работ меньшего формата желательно наличие жесткого паспарту; если работа представляет собой полноценную картину, то обязательно наличие рамы, основы для крепежа, этикетки с указанием автора, названия и техники выполнения работы. Техника выполнения художественной работы не ограничивается; это могут быть: масляная живопись, карандашный рисунок, акварель, пастель, гуашь, тушь; фотография должна быть представлена на бумажном носителе (распечатанной).

На литературный конкурс принимаются рассказы, эссе, очерки, стихотворения объемом не более 1 листа формата А4. Текст предоставляется распечатанным на бумажном носителе, набранным в формате Word (шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный),

Семейный конкурс «Родовое древо жизни моей семьи» нацелен на изучение родословной своей семьи и будет оцениваться по глубине охвата родословной; древо может быть изображено условно-схематично; главное, чтобы в нем четко прочитывались данные о членах семьи и были видны родственные взаимосвязи (стрелками, блоками).

Все представляемые работы должны сопровождаться следующими сведениями: название работы; фамилия, имя, отчество автора; возраст; статус (дошкольник, учащийся, студент, школьник) с указанием класса и названия (номера) учебного заведения; номер контактного телефона (при наличии – адрес электронной почты); фамилия, имя, отчество одного из родителей для связи с оргкомитетом конкурсов. Сведения об авторе просьба прилагать также на отдельном бумажном листе, набранные на компьютере.

Допускается участие одного лица сразу в 4 конкурсах. В каждый конкурс принимается 1 работа от 1 человека, а также по 1 работе от группы лиц (коллективное творчество).

Работы в каждый конкурс принимаются с 1 марта по 30 апреля. В мае будут определены победители. Предусмотрено 3 призовых места в каждом конкурсе и приз зрительских симпатий в каждой номинации. Победители получат дипломы и памятные подарки.

В жюри каждого конкурса войдут представители творческих профессиональных объединений Псковской области и по одному представителю от национальных диаспор. Возглавит жюри литературного конкурса член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, член Общественной палаты Псковской области, председатель Псковской региональной культурно-просветительской общественной организации «САКТА», драматург, поэтесса, писательница, художница, фотограф, инициатор проекта «С целым миром я дружу» Ирена Панченко.

Подведение итогов четырех конкурсов и награждение победителей состоится 1 июня в Международный День защиты детей в областной научной библиотеке.

Завершающим проект событием станет костюмированный праздник-презентация под девизом «С целым миром я дружу», который также пройдет в библиотеке 1 июня. Его участниками станут партнеры и участники проекта «Псковский клуб национальностей», руководители и представители национальных общественных организаций, диаспор и этнокультурных групп региона. Каждая национальность представит творческий номер: инсценировку, художественное чтение стихов и прозы, презентации о животном или птице – символе своего народа, своей исторической родины.

Детям - участникам праздника предлагается прийти 1 июня в костюме животного (не обязательно отражающем национальную символику). Предусмотрен специальный приз автору самого оригинального костюма. Праздник будет сопровождать выставка мягких игрушек – любимых домашних животных.

Работы на конкурсы и мягкие игрушки животных (для выставки) принимаются по адресу: город Псков, улица Профсоюзная, дом 2, 1 этаж, каб. 17 (Международный библиотечный центр) в период с 1 февраля по 30 апреля с 10:00 до 18:00 в рабочие и выходные дни (кроме пятницы). Мягкие игрушки нужно приносить в пакетах с указанием контактов владельца (имя, фамилия, телефон).

Контактный телефон для уточнения конкурсных условий: (8112) 72-28-63.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Секта защитничков
26 января 2017
Секта защитничков 15
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове
26 января 2017
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове 1
В Псков вернутся лошади добросовестных хозяев
26 января 2017
В Псков вернутся лошади добросовестных хозяев 5
С 1 февраля Псковская таможня станет крупнейшей в СЗФО
26 января 2017
С 1 февраля Псковская таможня станет крупнейшей в СЗФО 1
Роспотребнадзор проверил исполнение запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в 246 псковских магазинах
26 января 2017
Роспотребнадзор проверил исполнение запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в 246 псковских магазинах
Для псковичей подготовили новые выгодные предложения на строящиеся объекты
26 января 2017
Для псковичей подготовили новые выгодные предложения на строящиеся объекты
ГУ МЧС России по Псковской области обращает внимание автомобилистов на осторожность в сложных погодных условиях
25 января 2017
ГУ МЧС России по Псковской области обращает внимание автомобилистов на осторожность в сложных погодных условиях
День студента в Пскове (ВИДЕО)
25 января 2017
День студента в Пскове (ВИДЕО)

Идет загрузка...