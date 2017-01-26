Проблемы реабилитационной помощи семьям обсудили в Пскове

17:05, 26 января 2017, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области приняли участие в семинаре «Разработка проекта межведомственной системы выявления семей группы риска, оказания им профессиональной поддержки и помощи, организации реабилитационной помощи семьям в тяжелой жизненной ситуации с учетом регионального законодательства и сложившейся практики». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Семинар состоялся в рамках реализации проекта «Цикл семинаров для специалистов НКО, занимающихся предотвращением семейного неблагополучия», который осуществляет некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация реабилитационных центров»

В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с эффективностью проводимой профилактической работы в сфере незаконного оборота наркотиков и употребления наркотических средств, психотропных веществ в образовательных учреждениях Псковской области. Рассматривались также проблемы вовлечения выпускников школ-интернатов в профессиональную среду, адаптации детей-инвалидов из детских домов.

Участники семинара получили возможность пообщаться, обменяться опытом, послушать выступление высокопрофессионального специалиста Александра Шабанова.