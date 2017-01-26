В Пскове проходит конференция регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления

17:15, 26 января 2017, ПАИ

Сегодня, 26 января, в Пскове проходит II Отчётно-выборная конференция Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

К представителям муниципалитетов с приветствием обратился губернатор Псковской области Андрей Турчак. «Хочу поблагодарить вас за труд на земле. Вы ближе всего к народу, знаете его надежды и чаяния. Считаю, что псковская организация ВСМС состоялась как проводник интересов нашего населения. Главная функция ее - сделать так, чтобы вопросы местного значения были услышаны не только на региональном, но и федеральном уровне. Руководителю регионального ВСМС Ивану Цецерскому удается отстаивать интересы на различных площадках: он входит в руководящие органы на федеральном уровне, в Совете Федерации. Голос региона услышан», - сказал губернатор и призвал делегатов конференции поддержать руководящие органы регионального отделения ВСМС.

Конференцию продолжил отчёт главы города Пскова, члена Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ Ивана Цецерского. «Развитию местного самоуправления в Псковской области вот уже 10 лет способствует слаженная работа представителей муниципалитетов с региональным отделением ВСМС. На 1 января 2017 года общее количество членов Псковского регионального отделения ВСМС насчитывает 381 человек на 26 местных отделений (24 района и 2 города)», - сказал Иван Цецерский.

Он также определил ряд задач и приоритетных направлений деятельности регионального отделения: «Актуальным остается вопрос недостаточной численности членов организации, ведения работы с молодежью, участие в выборных кампаниях на территории региона и, разумеется, уставная деятельность».