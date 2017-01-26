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Экономика

100% акций кинотеатра «Октябрь» в Пскове и аэродромный комплекс в Великих Луках включены в план приватизации

В рамках внесения изменений в бюджет Псковской области четыре новых объекта включены в план приватизации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. Соответствующие поправки приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 26 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.  

Так, в план вошла продажа 100% акций ОАО «ИКЦ «Октябрь» в Пскове. Депутатам пояснили, что в настоящее время кинотеатр не функционирует, он требует капитального ремонта, на который средств в бюджете не заложено, поэтому необходимо привлечения инвестиций путём приватизации объекта.

Также в план приватизации включили аэродромный комплекс в Великих Луках, площадь которого составляет 149 гектаров. В настоящее время область несёт расходы по охране этого объекта и только за прошлый год они составили 720 тысяч рублей.

 Кроме того, в план вошли нежилое здание с земельным участком по адресу: Псков, улица Профсоюзная, дом 16 и часть здания детского сада в Кунье на улице Дзержинского, которая много лет не используется по назначению.

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