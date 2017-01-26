Дни эстонского образования пройдут в Пскове

15:49, 26 января 2017, ПАИ

29 января в Пскове состоятся Дни эстонского образования, в ходе которых ученики старших классов школ и студенты города получат возможность пообщаться с представителями университетов Таллина и Тарту, сообщается на сайте studyinestonia.ee.

С 12 до 16 часов в конференц-залах гостиницы «Двор Подзноева» (улица Некрасова, 1Б) пройдут презентации и мастер-классы эстонских вузов, а с 13 до 18 представители вузов ответят на все вопросы на образовательной выставке «Учись в Эстонии!». Мероприятия открыты для всех желающих – как молодежи, так и их родителей. Среди всех посетителей выставки будут разыграны сладкие призы от эстонской кондитерской фабрики.

В программе выставки:

Малый зал:

12:00 Общая презентация образовательных программ эстонских университетов

12:20 Презентация Таллинского технического университета

12:40 Презентация Эстонской бизнес-школы

13:00 Презентация стипендиальных программ Тартуского университета

13:20 Презентация Таллинского университета

13:40 Презентация Эстонского университета предпринимательства Майнор

14:00 Тест по английскому языку на уровень В2 от Таллинского технического университета*

Все участники, успешно прошедшие тест на знание английского языка, при поступлении в Таллинский технический университет освобождаются от сдачи международных экзаменов (TOEFL, IELTS, и других).

Главный конференц-зал гостиницы «Двор Подзноева»: 13:00 - 18:00 Образовательная выставка «Учись в Эстонии!»

В выставке примут участие представители Тартуского университета, Таллинского университета, Таллинского технического университета, Эстонской школы бизнеса, Евроакадемии, Эстонского университета предпринимательства Майнор, Эстонской академии искусств.