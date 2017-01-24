На псковской границе задержали Land Rover, украденный в Испании

16:12, 26 января 2017, ПАИ

Сотрудники УМВД России по Псковской области приняли участие в общероссийских оперативно-профилактических мероприятиях, направленных на пресечение деятельности преступных групп и лиц, занимающихся криминальным автобизнесом.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, целью проведенной операции «Авто-VIN» стало задержание похищенных транспортных средств, установление мест их хранения, выявление фактов изменения идентификационных обозначений и разукомплектования. В ходе операции были задействованы информационные ресурсы НЦБ Интерпола МВД России для проверок автотранспорта с регистрационными знаками стран Евросоюза и государств-участников СНГ.

Псковские полицейские проверили свыше 150 транспортных средств, в том числе по регистрационным учетам Белоруссии, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины, Польши, Чехии и Германии. В результате принятых мер на территории Псковской области обнаружили 5 транспортных средств, идентификационные номера которых имели признаки изменения. По всем фактам в настоящее время проводятся проверки.

Кроме того, в период подготовки к проведению оперативно-профилактических мероприятий в Латвии задержали автомобиль «Land Rover», находившийся в федеральном розыске в связи с хищением в Москве. Данное транспортное средство разыскивалось с 2015 года как «автомашина – двойник».

Еще один автомобиль этой марки задержали сотрудники Псковской таможни. В результате проверок по каналам Интерпола был установлен факт его розыска правоохранительными органами Испании в связи с кражей.