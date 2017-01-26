В 100 населенных пунктах Псковской области установят бесплатные точки доступа к скоростному Интернету

16:15, 26 января 2017, ПАИ

В этом году в ста населенных пунктах Псковской области будут установлены бесплатные точки доступа к скоростному Интернету. Об этом сообщил губернатор Андрей Турчак на Второй отчетно-выборной конференции Псковского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления» 26 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Андрей Турчак подчеркнул, что институт местного самоуправления является безусловным партнером и союзником администрации области. «Мы неоднократно с разных трибун говорим, что местное самоуправление находится на передовой, первыми получает наказы граждан. Вы, как никто, знаете проблемы и чаяния нашего населения», — обратился губернатор к собравшимся и поблагодарил их за труд, внимание к псковской земле.

Он также рассказал, что на ремонт дорог в регионе в текущем году из федерального бюджета выделено более 356 млн рублей, из регионального бюджета на эти цели добавят 280 млн рублей. «Это достаточно большие средства, которые пойдут на реконструкцию дорог в наших районах, сельских населенных пунктах», — сказал Андрей Турчак.

Также губернатор обратил внимание на то, что в текущем году в регионе пройдет ряд избирательных кампаний — по выборам депутатов районных Собраний, в семи районах области выберут глав муниципальных образований. «От нашей с вами работы зависит результат выборов, и, самое главное, благополучие жителей Псковской области», — подчеркнул глава региона.

Отдельно он заострил внимание на необходимости вовлечения граждан в решение вопросов местного значения. «В этой части, могу вас заверить, мы продолжим выполнять наказы Народной программы, несмотря ни на какие трудности», — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, в текущем году будет уделено повышенное внимание развитию и модернизации услуг связи на местах, включая высокоскоростной доступ в Интернет. «Услугами связи будут обеспечены наши социальные объекты — больницы, школы, отделения почты. Планируется, что в ста населенных пунктах Псковской области будут установлены бесплатные точки доступа к скоростному Интернету», — сказал глава региона, подчеркнув, что соответствующее распоряжение Минкомсвязи РФ подписано в конце 2016 года и средства на эти цели предусмотрены.

Также в этом году вновь состоится конкурс среди сельских поселений. Андрей Турчак призвал всех включиться в соревновательный процесс, который позволяет не только показать муниципалитет с лучшей стороны, но и способствует развитию территорий.

В завершение глава региона также подчеркнул, что региональное отделение Всероссийского совета местного самоуправления состоялось. «Она является проводником интересов населения и муниципальной власти. Безусловно, главная функция сделать так, чтобы интересы были услышаны не только на областном уровне, но и на федеральном», — заключил Андрей Турчак и пожелал всем участникам конференции конструктивной работы.

Сегодня в работе конференции участвовали 55 избранных делегатов. В рамках заседания были сформированы рабочие органы — мандатная и счетная комиссии, определен секретариат, а также избраны члены регионального совета и региональной контрольно-ревизионной комиссии. Затем собравшимся представили отчеты председателя регионального совета регионального отделения за период 2011–2016 годов, главы города Пскова Ивана Цецерского, региональной контрольно-ревизионной комиссии отделения.

Всего в регионе действует 26 местных отделений Всероссийского совета местного самоуправления, в которых состоит более 380 человек.