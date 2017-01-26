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Общество

380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году

В 2016 году псковские таможенники в результате совместных действий с Северо-Западной оперативной таможней и правоохранительными подразделениями региональных УФБС России пресекли 2 факта контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской таможни.

В пером случае таможенники обнаружили синтетический наркотик метамфетамин на таможенном посту МАПП Убылинка на российско-латвийской границе. Всего было обнаружено 43 свертка по 28 килограмм, которые были спрятаны под накладкой бампера автомобиля. На таможенном посту МАПП Шумилкино (граница с Эстонией) в грузовике таможенники обнаружили 360 килограмм гашиша.

В обоих случаях автомобилями управляли граждане Литвы. В отношении водителей были возбуждены уголовные дела по статье 229.1 части 4 УК РФ.

В декабре 2016 года 59-летнего литовца приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима за перевоз более 106 тысяч таблеток «экстази», а также за пособничество к их сбыту, которые были спрятаны в тайнике его машины. 

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