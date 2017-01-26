В псковском СИЗО прошел классный час «Я, конечно, вернусь...»

18:02, 26 января 2017, ПАИ

В вечерней школе учебно-консультационного пункта при СИЗО-1 прошло мероприятие «Я, конечно, вернусь..», посвященное дню рождения поэта, актера, автора-исполнителя песен, автора прозаических произведений Владимира Высоцкого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

По словам классного руководителя учебно-консультационного пункта Натальи Афанасьевой, для ребят было подготовлено литературно-музыкальное занятие, раскрывающее творчество Владимира Высоцкого, представлены этапы биографии.

Учащиеся прослушали стихи и песни, написанные Высоцким в разные годы, обсудили театральные и кинороли, а также просмотрели фрагменты известных художественных фильмов с его участием. Н. Афанасьева отметила, что для ребят стало откровением, что любовь тысяч людей к творчеству легендарного поэта безгранична и многие хранят билеты на спектакли театра на Таганке, где он играл.

«Среди многочисленных бардов Владимир Высоцкий до сих пор остается немеркнущей звездой. Высоцкий жив и сегодня, благодаря людской памяти, а утвержденная ежегодная премия «Своя колея» яркое тому подтверждение», - сказала она.