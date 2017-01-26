В Псковской области сократилось количество убийств, грабежей и краж

17:48, 26 января 2017, ПАИ

Участники коллегии УМВД России по Псковской области обсудили итоги работы в 2016 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, основной темой заседания стал вопрос об итогах оперативно-служебной деятельности.

«Личный состав органов внутренних дел в 2016 году обеспечил общественный порядок и безопасность на территории области и достиг определенных результатов в противодействии преступности. Сохранилась тенденция сокращения уровня преступности в области. Снизилось количество убийств, грабежей и краж чужого имущества. Сотрудниками полиции больше выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», - отметили в пресс-службе.

Участники встречи рассмотрели причины допущенных просчетов и наметили пути дальнейшего повышения эффективности деятельности органов внутренних дел области.