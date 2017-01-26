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Общество

68 арестов наложили псковские приставы в ходе очередного рейда по квартирам должников

68 арестов на имущество должников, имеющих неоплаченные штрафы ГИБДД, а также задолженности по налогам, кредитам и ЖКХ, наложили судебные приставы-исполнители Псковской области в ходе очередных рейдовых мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В задачи рейдовых мероприятий судебных приставов-исполнителей входят исполнительные действия в адресах должников, а также разъяснительная работа с гражданами о правовых последствиях неуплаты имеющейся у них задолженности. В рейде участвовали 16 отделов судебных приставов управления, они отработали 1 тыс. 203 исполнительных производства.

По итогам проведённого рейда взыскали 376 тысяч рублей. 164 исполнительных производства на сумму 1 миллион 774 тысячи рублей подлежат окончанию. В качестве меры принудительного взыскания судебные приставы произвели 68 арестов имущества на 931 тысячу 200 рублей. Под арест попали телевизоры, компьютеры, бытовая техника, мобильные телефоны, автомобили. Наибольшее количество арестов (23) произвели судебные приставы-исполнители города Великие Луки.

Кроме того, 217 должников за неуплату своих долгов получили требование о явке к судебному приставу-исполнителю, у 41-го гражданина установили источники получения дохода.

В 231 квартирах по указанному адресу в исполнительном производстве должники не проживают. У жильцов, проживающих по данным адресам, судебные приставы взяли объяснение. По исполнительным производствам будут приняты соответствующие процессуальные решения.

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