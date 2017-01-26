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Культура

28 января в Псковской областной библиотеке презентуют книгу «Первая мировая война на почтовых открытках»

28 января в 11:00 в Псковской областной научной библиотеке состоится презентация четырёхтомного эксклюзивного подарочного издания «Первая мировая война на почтовых открытках. / World War I in Postcards». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

«Это уникальное издание, в котором впервые почтовая иллюстрированная открытка, посвященная Первой мировой войне, представлена с беспрецедентной широтой и исследована как ценнейший исторический документ своей эпохи. Приуроченное к 100-летию Первой мировой войны, издание рассказывает о ее разнообразных событиях и явлениях, зафиксированных в почтовых посланиях. В его основу легла грандиозная коллекция из 50 тысяч открыток, собранных со всего мира. Вся история Первой мировой изложена поэтапно и раскрыта не только через призму официальной пропаганды (столь различной в странах-участницах военного конфликта), но и через живое восприятие людей, посылавших открытки со своими комментариями событий», - рассказали в учреждении.

Встреча пройдет в рамках заседания клуба филокартистов, созданного в отделе литературы по культуре и искусству. Библиотека приглашает всех желающих на заседание клуба филокартистов, коллекционеров и любителей открытки в отдел литературы по культуре и искусству, 1 этаж. Телефон для справок: 72−84−06.

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