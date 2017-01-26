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Общество

Псковичка поблагодарила судебного пристава за помощь в получении алиментов

На имя руководства Управления ФССП России по Псковской области поступило письмо со словами благодарности сотруднику межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей Елене Нестеровой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в своём письме гражданка выразила благодарность судебному приставу-исполнителю за помощь в удержании алиментов с её бывшего мужа.

В соответствии с решением мирового судьи города Пскова, отец-должник обязан был выплачивать алименты в размере четверти от всех видов заработка на содержание несовершеннолетнего сына, начиная с 2014 года. До конца 2015 года гражданин был официально трудоустроен и оплачивал алименты, но в дальнейшем оплаты прекратились. В декабре 2015 года должник встал на учёт в Центр занятости населения, куда пристав-исполнитель направила постановление об удержании четверти из его заработка. Сумма долга составила 40 тысяч рублей.

В управлении отметили, что часто должники не идут на какой-либо контакт со взыскательницами по категории оплаты алиментов. «В этом случае подспорьем для них выступает судебный пристав-исполнитель, который помимо выполнения своих должностных обязанностей должен быть и очень неплохим психологом. Таким и стала в данной ситуации судебный пристав-исполнитель Елена Нестерова»,  - пояснили в псковском УФССП.

В своём письме женщина отметила, «что у неё отсутствовала связь с плательщиком алиментов, и Еленой Николаевной были предприняты оперативные действия по поиску места работы плательщика и передачи информации бухгалтеру, чем было обеспечено своевременное удержание алиментов с заработной платы плательщика».

После долгих посещений отдела судебных приставов и бесед с приставом-исполнителем за июль-август 2016 года должник выплатил накопившийся долг, а в ноябре 2016 года устроился на новую работу, куда направили новое постановление на удержание с заработной платы. Своевременное удержание алиментов было обеспечено, исполнительное производство окончено.

В конце своего письма псковичка поблагодарила пристава за неравнодушное отношение и оперативную помощь.

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