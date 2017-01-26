В жилом секторе Великих Лук провели беседы по соблюдению требований пожарной безопасности

17:51, 26 января 2017, ПАИ

26 января старший инспектор и старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области провел профилактический рейд в жилом секторе на территории муниципалитета. Рейд прошёл совместно с участковым уполномоченным полиции, сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении МЧС.

Участники рейда осуществили подворовой обход шести домовладений, под роспись проинструктировали девять человек, распространили 18 листовок, а также провели индивидуальные беседы по соблюдению требований пожарной безопасности в быту. В рамках инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории города, рассматривались основные причины пожаров в частном жилом секторе. Великолучанам рассказали об обязательных требованиях пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасном использовании электрооборудования, газовых приборов и порядке действий в случае возникновения пожара.

За нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи и бытового газового оборудования составлены два протокола об административных правонарушениях.