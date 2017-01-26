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Общество

Американцы купили корову для многодетной семьи из Локнянского района

Благодаря поддержке Общества помощи русским детям (США) у многодетной семьи из Локнянского района появилась корова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Российского детского фонда.

«Татьяна и Илья Плешановы живут в небольшой деревне Иваньково, у них четверо детей – Арина, Кирилл, Арсений и младшая дочка Машенька. Татьяна работает кондитером на хлебокомбинате, Илья Николаевич до недавнего времени был трудоустроен, но попал под сокращение. Семья Плешановых – очень трудолюбивая, они решили приобрести корову и вести хозяйство: самостоятельно построили хлев, провели туда электричество», - рассказали в Детском фонде.

«Вся наша семья сердечно благодарит вас за оказанную, такую важную и нужную для нас помощь! Спасибо вам!» – передала своим помощникам семья Плешановых.

Общество помощи русским детям уже более 15 лет оказывает поддержку ребятам из Псковской области, в том числе, детям, проживающим в сельской местности.

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