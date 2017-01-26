Сергей Перников принял участие в совещании руководящего состава Псковской таможни

18:01, 26 января 2017, ПАИ

Сегодня, 26 января, вице-губернатор Псковской области Сергей Перников принял участие в совещании руководящего состава Псковской таможни под председательством руководителя Северо-западного управления Федеральной таможенной службы России Александра Гетмана. В совещании, которое было посвящено подведению итогов деятельности таможни за 2016 год и планам на текущий год, участвовали руководители территориальных федеральных органов власти.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в своем выступлении Сергей Перников отметил важную роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности, а также в социально-экономическом развитии Псковской области как приграничного региона в целом.

Он подчеркнул, что сейчас благодаря таможенным органам реализуется концепция переноса таможенного оформления в места, приближенные к государственной границе России, а существующая развитая таможенная инфраструктура создает условия для эффективной работы таможенной логистики и развития приграничных муниципальный образований Псковской области, чем повышает их инвестиционную привлекательность. Псковская таможня является одним из основных бюджетообразующих структур региона и участвует в социальной жизни муниципальных образований, добавил вице-губернатор.

Он также обратил внимание на высокую эффективность межведомственного взаимодействия с Псковской таможней при осуществлении мониторинга пассажирских, транспортных и грузовых потоков, реконструкции пунктов пропуска, утилизации санкционных товаров, решении вопросов развития транспортной логистики региона, способствующего образованию новых субъектов внешнеэкономической деятельности.

Помимо этого, выступающий сообщил, что в рамках регулирования незаконного рыболовства в 2016 году было проведено около 20 совместных с сотрудникам таможни рейдов, в ходе которых проверено 47 судна, изъято около 800 кг незаконно добытых водных биоресурсов, 1 тысяч единиц незаконных орудий лова. В составе комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции совместно с Псковской таможней решены ряд вопросов, включая противодействие незаконному перемещению лесных ресурсов через границу России.

Сергей Перников также напомнил, что в этом году планируется завершить подготовку площадки особой экономической зоны производственного типа «Моглино», где весной этого года 6 резидентов начнут строительство заводов, что должно сказаться на экспортной составляющей экономики региона.

В числе перспективных направлений совместной работы на текущий год вице-губернатор также обозначил противодействие контрафактной продукции, поддержку региональных экспортоориентированных предприятий в рамках деятельности Центра поддержки экспорта, в работе которого принимают активное участие сотрудники Псковской таможни.

Вице-губернатор выразил надежду на дальнейшую успешную совместную плодотворную работу, а также пожелал участникам совещания успехов в решении стоящих задач.