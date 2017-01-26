Патриарх Кирилл призвал создавать банки для бедных

19:32, 26 января 2017, ПАИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на юбилейных, V Рождественских парламентских чтениях в Госдуме, высказался по ряду вопросов. В том числе он представил свою позицию по ситуации с кредитованием населения. «Многие семьи в нашей стране пострадали от микрокредитов. Мелкие кредиты, краткосрочные займы, которые предоставляют чаще всего малообеспеченным людям»,— приводит ТАСС слова патриарха.

«Они берут кредиты, не понимая, в какую долговую яму ввязываются. Это абсолютно аморальная практика ростовщичества»,— добавил он. И призвал «Государственную думу поставить законодательную преграду на пути спекулянтов подобного рода».

Также предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) предложил создавать в России банки для бедных по аналогии с системой в Индии. По словам патриарха Кирилла, там «нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных — без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей».

В ходе выступления патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценил отношения церкви и государства. «От себя хочу сказать: у меня не было ни одного случая, чтобы во время моего служения в качестве патриарха кто-то из представителей власти предпринял хоть малейшую попытку вторгаться в кадровую или иную политику русской церкви»,— приводит ТАСС его слова.

«Уверяю, что и у меня нет никакого желания вторгаться в государственные дела, но есть нравственная ответственность у церкви… выражать свое мнение в отношении всего того, что происходит в стране… Светскость не является препятствием для диалога и соработничества»,— выразил уверенность предстоятель РПЦ.