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Общество

Иван Цецерский избран председателем Регионального совета ВСМС

Глава города Пскова Иван Цецерский избран председателем Регионального совета Псковского регионального отделения ВСМС. Решение было принято сегодня, 26 января, в ходе II отчетно-выборной конференции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Участники конференции избрали численность и состав Совета регионального отделения ВСМС, который единогласным решением присутствующих был утвержден в количестве 14 человек. В состав Президиума Совета вошли глава Пскова Иван Цецерский, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников, депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников, глава Логозовской волости Псковского района Любовь Фильчагина, глава Новоржевского района Михаил Пашков и управляющий делами аппарата Собрания депутатов Печорского района Марина Акатенкова.

Участники конференции также утвердили состав контрольно-ревизионной комиссии на последующий период.

Член Регионального совета Николай Цветков, председатель избирательной комиссии Псковской области, проинформировал членов местных отделений ВСМС о предстоящих выборах в органы местного самоуправления на территории региона в Единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Кроме того, на заседании был заслушан и принят к сведению отчет контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения ВСМС, в котором отмечено, что за отчетный период не установлено нарушения уставной и финансово-хозяйственной деятельности местных отделений.

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