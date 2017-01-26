Учёные выявили генетическую предрасположенность к полноте у 82% россиян

19:48, 26 января 2017, ПАИ

Генетическая предрасположенность к полноте встречается примерно у 82% жителей России. Об этом сообщили ученые из медико-генетического центра Genotek.

Они сделали анализ ДНК группы из 2000 добровольцев в течение периода с 20 января 2016 года по 20 января 2017 года. Среди участников 59% были мужчины и 41% женщины, а возраст испытуемых составлял от 20 до 45 лет.

В России с проблемой ожирения сталкиваются примерно 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет. Согласно последним оценкам ВОЗ, в современном мире примерно 1,5 миллиарда взрослых людей страдают от избыточного веса, в то время как 350 миллионов подвержены ожирению.

Ожидается, что к 2030 году носителями этого заболевания будут 58% взрослого населения Земли. По данным ВОЗ, здоровье человека зависит на 50% от образа жизни, на 30% от генетики, на 12% от экологии и лишь на 8% от медицинской помощи, передает Nation News.

С физиологической точки зрения, восприятие пищи и насыщение – это комплекс процессов, в который вовлечены пищеварительная и нервная системы. Выявление генетической составляющей позволит скорректировать рацион и определить слабые стороны организма, составить индивидуальную диету и план физических нагрузок.