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Общество

Минстрой намерен продлить программу поддержки ипотечников

Минстрой предложил продлить действие программы помощи ипотечным заемщикам до конца мая 2017 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на соответствующий документ.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что программа поддержки ипотечного кредитования продлена до 1 марта 2017 года.

Он также подчеркнул, что поддержка проблемных ипотечников по итогам 2016 года составит 1,5 млрд рублей вместо 4,5 млрд, заложенных ранее на финансирование программы.

Данная программа была принята в апреле 2015 года, изначально в нее были заложены параметры, аналогичные условиям 2009 года, когда просрочка по ипотечным кредитам составляла 7% от общего объема. По итогам 2015 года проблемных кредитов было до 3%, добавил первый вице-премьер.

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