Минстрой намерен продлить программу поддержки ипотечников

10:03, 27 января 2017, ПАИ

Минстрой предложил продлить действие программы помощи ипотечным заемщикам до конца мая 2017 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на соответствующий документ.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что программа поддержки ипотечного кредитования продлена до 1 марта 2017 года.

Он также подчеркнул, что поддержка проблемных ипотечников по итогам 2016 года составит 1,5 млрд рублей вместо 4,5 млрд, заложенных ранее на финансирование программы.

Данная программа была принята в апреле 2015 года, изначально в нее были заложены параметры, аналогичные условиям 2009 года, когда просрочка по ипотечным кредитам составляла 7% от общего объема. По итогам 2015 года проблемных кредитов было до 3%, добавил первый вице-премьер.