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Общество

МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 400 млрд рублей в 2016 году

Министерство внутренних дел России оценило ущерб от более 100 тыс. экономических преступлений в прошлом году в 400 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные МВД.

«По сравнению с январем — декабрем 2015 года на 3,3% сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 108,8 тыс. преступлений данной категории. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 397,98 млрд рублей», — говорится в отчете ведомства.

Также отмечается, что тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 59,9%.

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