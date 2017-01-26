Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей

20:25, 26 января 2017, ПАИ

Госдума на работу в 2017 году получит из федерального бюджета более 10 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 26 января, сообщает «Интерфакс».

Согласно проекту сметы, имеющемуся в распоряжении агентства, на обеспечение деятельности депутатов и их помощников предполагается выделить 4 миллиарда 846 миллионов рублей. В нем также учтены расходы на фонд оплаты труда помощников депутатов Госдумы, которые работают в регионах.

На обеспечение деятельности нижней палаты парламента предполагается выделить 5 миллиардов 82 миллиона рублей. На уплату взносов в бюджеты международных парламентских организаций в проекте сметы указана сумма 80,1 млн рублей. Указанные суммы, по данным «Интерфакса», были одобрены комитетом по бюджету и налогам, а также комитетом по регламенту.

Накануне, 25 января, спикер Думы Вячеслав Володин сообщил, что по итогам прошлого года палата вернула в российский бюджет около 800 миллионов рублей, сэкономленных в том числе за счет сокращения зарплат и командировочных расходов. Во сколько в целом обошлась работа парламента, не уточнялось.

2 декабря прошлого года Госдума приняла законопроект об увеличении числа помощников депутатов и фонда оплаты их труда. Теперь избранник может нанимать семь помощников — на два больше, чем раньше. На оплату их депутатам будет выделяться не 165 тысяч рублей в месяц, как раньше, а 230 тысяч.