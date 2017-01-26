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Общество

Британские законодатели призвали защитить женщин от дискриминационного дресс-кода

Британские законодатели призвали принять больше мер по защите женщин от дискриминационного офисного дресс-кода, сообщает Bloomberg. Ранее петицию о запрете обязательных каблуков на работе подписали более 150 тыс. человек.

Комитет по делам женщин и равноправия палаты общин и комитет по петициям парламента Великобритании опубликовали совместный доклад, в котором отметили, что работающих в сфере ритейла сотрудниц заставляют носить короткие юбки и расстегивать больше пуговиц на блузках, чтобы повысить продажи. Подобные требования уже признаны незаконными, но за соблюдением закона не следят, отмечают парламентарии.

По словам законодателей, нужно активизировать работу по исполнению закона, в том числе изучить вопрос о повышении штрафов; кроме того, сотрудникам необходимо сообщать об их правах.

Ранее сообщалось, что автор петиции – 27-летняя сотрудница ресепшена в лондонском офисе аудиторской компании PricewaterhouseCoopers Никола Торп, которую отправили домой без выплаты зарплаты из-за отказа надеть туфли на каблуках.

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