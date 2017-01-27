В Госдуме предлагают отмечать Февральскую революцию

09:10, 27 января 2017, ПАИ

В Государственную Думу внесен законопроект об установлении в России новой памятной даты — Дня Февральской революции, передает «Росбалт».

Отмечать его предлагается 2 марта. Если закон примут, этот день не будет считаться выходным и нерабочим.

«2 марта 1917 года царь Николай II отрекся от престола. Данное событие подвело итог начавшейся 26 февраля 1917 года Февральской революции и послужило отправной точкой к великому множеству трагических событий», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Автор проекта рассматривает трагические события 1917 года как «травму российского общества» и убежден, что память о них послужит уроком для дальнейшего развития страны.