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Общество

В Госдуму внесён законопроект о штрафах за антигосударственные высказывания

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за антигосударственные высказывания и оскорбления в адрес жертв конфликтов, передает  «Росбалт».

Штрафовать на максимальную сумму до 500 тыс. рублей предлагается  за оскорбление, содержащееся в публичных выступлениях, в публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, направленное на ущемление человеческого достоинства, принижение значимости событий, имеющих особое историческое значение для становления и развития российской государственности, памятных дат, достижений науки и техники в РФ, а также оскорбление лиц, имеющих особые заслуги перед Россией.

 Максимальный штраф до 1 млн рублей предполагается за оскорбление памяти жертв политических репрессий, террористических актов, а также жертв катастроф, стихийных бедствий, вооруженных и межнациональных конфликтов, содержащееся в публичных выступлениях, средствах массовой информации, если указанное деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

«Нередко, в СМИ, в социальных сетях громкие и необоснованные публичные высказывания наносят ущерб авторитету нашей страны или свидетельствуют о намеренной антироссийской деятельности», — отмечается в пояснительной записке к проекту, внесенному в Госдуму депутатом Виталием Милоновым.

По его словам, «оскорбительные высказывания и действия, задевающие национальную гордость, унижающие достижения страны, ставящие под сомнение очевидные вещи, не должны прикрываться свободой слова».

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