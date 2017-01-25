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Страна и мир

Россия направит на помощь пострадавшим от урагана «Мэтью» до $1,5 млн

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении до $1,5 млн в бюджет ООН для обеспечения участия РФ в оказании гуманитарного содействия Кубе, пострадавшей от урагана «Мэтью». Документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет Росбалт.

«Выделить в 2017 году за счет средств федерального бюджета… до 1 миллиона долларов США — в качестве единовременного целевого взноса в бюджет программы развития ООН на финансирование расходов, связанных с расчисткой пострадавших территорий от завалов и восстановлением пострадавшей инфраструктуры», — следует из текста.

Кроме того, из бюджета будет выделено до $500 млн в качестве единовременного целевого взноса в бюджет Детского фонда ООН на финансирование расходов, связанных с обеспечением водоснабжения, выполнением требований санитарии и гигиены.

Ураган «Мэтью» обрушился на Гаити 4 октября. Скорость ветра достигала 230 километров в час. В результате урагана погибли 546 человек. Почти 1,5 млн человек нуждаются в срочной помощи.

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