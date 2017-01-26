0
20:25
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
18:03
Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в пятницу
17:49
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
16:50
Алина Герман: На все вопросы в жизни я получила ответ благодаря труду
16:05
Секта защитничков
15:05
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове
13:37
Президент РФ вручил наместнику Псково-Печерского монастыря орден Александра Невского
Еще новости
Общество

За развод с мужем Анджелина Джоли может заплатить $6 млн

Процедура развода с Брэдом Питтом может обойтись Анджелине Джоли приблизительно в $6 миллионов.

Причина — в расценках адвокатов, которыми воспользовались Джоли и Питт. Вдобавок к процессу присоединился частный судья, задача которого – отслеживать правильность оформления судебных документов. Эта услуга обойдется звездной паре в $450 в час, а контракт с судьей рассчитан на год.

Самая крупная статья расходов Джоли в бракоразводном процессе – это услуги адвоката, знаменитого специалиста по звездным разводам Лоры Вассер. Ее работа стоит получает $1200 в час. Одна только Вассер может получить до $6 миллионов от Анджелины Джоли, если бракоразводный процесс затянется примерно на год, передает Popcornnews.

Ранее сообщалось, что пктеры Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения по вопросу конфиденциальности бракоразводного процесса.

Как сообщалось, Джоли подала на развод 19 сентября 2016 года. Пара состояла в отношениях с 2005 года, они поженились в 2014 году. Питт и Джоли воспитывают трех приемных и трех биологических детей в возрасте от восьми до 15 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
26 января 2017
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в пятницу
26 января 2017
Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в пятницу
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
26 января 2017
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
Секта защитничков
26 января 2017
Секта защитничков 27
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове
26 января 2017
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове 1
Президент РФ вручил наместнику Псково-Печерского монастыря орден Александра Невского
26 января 2017
Президент РФ вручил наместнику Псково-Печерского монастыря орден Александра Невского
В Псков вернутся лошади добросовестных хозяев
26 января 2017
В Псков вернутся лошади добросовестных хозяев 5
С 1 февраля Псковская таможня станет крупнейшей в СЗФО
26 января 2017
С 1 февраля Псковская таможня станет крупнейшей в СЗФО 1

Идет загрузка...