За развод с мужем Анджелина Джоли может заплатить $6 млн

21:11, 26 января 2017, ПАИ

Процедура развода с Брэдом Питтом может обойтись Анджелине Джоли приблизительно в $6 миллионов.

Причина — в расценках адвокатов, которыми воспользовались Джоли и Питт. Вдобавок к процессу присоединился частный судья, задача которого – отслеживать правильность оформления судебных документов. Эта услуга обойдется звездной паре в $450 в час, а контракт с судьей рассчитан на год.

Самая крупная статья расходов Джоли в бракоразводном процессе – это услуги адвоката, знаменитого специалиста по звездным разводам Лоры Вассер. Ее работа стоит получает $1200 в час. Одна только Вассер может получить до $6 миллионов от Анджелины Джоли, если бракоразводный процесс затянется примерно на год, передает Popcornnews.

Ранее сообщалось, что пктеры Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения по вопросу конфиденциальности бракоразводного процесса.

Как сообщалось, Джоли подала на развод 19 сентября 2016 года. Пара состояла в отношениях с 2005 года, они поженились в 2014 году. Питт и Джоли воспитывают трех приемных и трех биологических детей в возрасте от восьми до 15 лет.