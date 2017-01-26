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Экономика

Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы

Россия в 2016 году экспортировала 25 миллионов тонн пшеницы, что на 14 процентов больше, чем в 2015 году, и впервые стала мировым лидером по поставкам этого вида зерна. Такую оценку сделал Российский экспертный центр (РЭЦ), передает «Интерфакс».

На втором месте расположились США с показателем 24 миллиона тонн. Канада, занявшая первое место в 2015 году, поставила на экспорт 20 миллионов, равно как и Австралия.

Экспорт Франции и Украины составил по 18 миллионов тонн. Для Украины результат оказался рекордным, а для Франции — напротив, непривычно слабым.

Крупнейшим покупателем российской пшеницы остался Египет. Поставки в эту страну в прошлом году достигли нового максимума (около 5,7 миллиона тонн), что составило более половины египетского импорта. Кроме того, Россия поставляла зерно в Турцию, Бангладеш, Нигерию, Иран и еще около 70 стран.

18 ноября 2016 года вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что потенциал производства зерна в России составляет до 150 миллионов тонн в год. В тот же день глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что в 2016 году РФ соберет рекордный урожай зерна — более 117 миллионов тонн, экспорт при этом достигнет 35 миллионов тонн.

В октябре агентство Bloomberg сообщило, что Россия возвращает себе статус крупнейшего в мире экспортера зерна и становится зерновой сверхдержавой. «Россия надолго заняла лидирующее место. Другим производителям придется бороться за сохранение своей доли на рынке», — заявил гендиректор консалтинговой компании Market Check Том Баснетт.

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